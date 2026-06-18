Регионът на Бургас ще бъде част от поклонническия и пилигримски туризъм в Европа. В следващите дни официално ще бъде открит първият подобен български маршрут под надслов „Път до мощите на св. Йоан Кръстител“. Неговата начална точка е Малко Търново, като целта на поклонниците е достигането до мощите на свети Йоан Кръстител в Созопол. Трасето преминава през 8 местности. Пътят съчетава духовност, история и туризъм и е разделен на няколко основни пешеходни етапа: Малко Търново – Стоилово – Заберново – Визица – Писменово – Приморско – Созопол.



При завършването на поклонническото пътуване всеки участник ще получава църковна грамота, подписана от сливенския митрополит Арсений.



Инициативата е вдъхновена от европейските пилигримски пътища като Камино. Тя беше представена в Бургас от Любомир Мечев и Христина Йенсен от Камино България. На събитието присъстваха още представителите на Camino Europa Compostela - Испанската федерация на асоциациите на приятелите на Камино де Сантяго – Хорхе Мартинес Кава, Хуан Гереро и Паскал Дюшен, Мартин Линдельоф – представител на датски туроператор, специализиран в организирани турове на Камино. От страна на Община Бургас в пресконференцията присъстваха кметът Димитър Николов, зам.-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева и др.



„Първият лъч от проекта, който е дълъг 81 километра, вече е готов. Вече 13 пътешественици са го извървели и са получили своите удостоверения от църквата в Созопол. Един от тези хора е чужденец, което е показател, че има интерес и от чужбина към този тип туризъм“, съобщи Любомир Мечев.



„Ние вярваме, че Бургаският регион може да бъде създател на нещо по-значимо. В християнския свят има изключително много поклонници, които чрез преминаването по тези маршрути укрепват своята духовност и вяра. Ние може да се възползваме от големия опит, който имат създателите на Камино Компостела в Испания и по някакъв начин духовните пътища да се обединят – Изтокът и Западът, защото това е територия на християнството. Това е един страхотен шанс за развитието на туризма в региона, защото Бургас е базовият център на този маршрут“, каза кметът Димитър Николов.



„България е свързана с Европа и винаги е била част от Европа. В Галисия миналата година имахме над 700 хиляди поклонници, а като цяло 2,5 милиона туристи. Всичките дейности, които са свързани с поклонническия туризъм в Галисия, носят 17 % от брутния вътрешен продукт на областта“, каза Хорхе Мартинес Кава.



Бургас ще стартира развиването на поклоннически и пилигримски туризъм със специално създаден градски маршрут, обединяващ ключови забележителности. „Пешеходен маршрут „Вярвай в Бургас“ – от историята до вратите на храма“ е символичното име на тура. Той ще преминава през 15 обекта в морския град. Това са Туристическият информационен център, арменска апостолическа православна църква „Сурп Хач“, православен храм „Света Богородица“, Синагогата – Градска художествена галерия с изложба на 3 ет. „Странджански икони“, Грамофонът, Културен център „Морско казино“, Мостът, паметникът на Пушкин и бюст „Петко Задгорски“, Регионална библиотека „П. К. Яворов“, Етнографски музей – Бургас, Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, Компасът – нулевият километър на Бургас, Арката на св. Николай Чудотворец, Католическа латинска църква „Света Дева Мария Богородица“, Източнокатолическа църква „Успение Богородично“ и сградата на Френския католически пансион.

В Туристическия информационен център ще се предлага пилигримският паспорт със съответния печат за поставяне, който е неразделна част от едно такова пътуване. Поръчайте Вашия тук (www.caminobg.com) и започнете пътуването като един истински пилигрим. Печати ще бъдат на разположение на туристите и на още две точки: Етнографски музей – Бургас и храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Община Бургас и Сдружение „Камино България - Път до мощите на св. Йоан Кръстител” ще работят съвместно за изграждането на третия маршрут, който ще е връзката на Бургас с пилигримския маршрут от Малко Търново до Созопол. Идеята е поклонническите маршрути в региона да се свържат със съществуващ маршрут в Румъния и така да станат част от европейската мрежа Камино Компостела.



В Бургас вече се разработват маркировъчни табели за градския маршрут, както и информационна табела, която ще бъде поставена в градинката на храм „Св. Богородица“ с всички точки на маршрута.