Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи обсъждат мащабна административна реформа. Държавната автомобилна инспекция (ДАИ) може да премине под управлението на МВР. Това обяви официално министърът на транспорта Георги Пеев. В момента инспекцията е структурна част от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Тя упражнява ключови контролни функции в целия автомобилен бранш на страната.

Министърът посочи, че в сектора работят 22 хиляди автомобилни фирми. Те разполагат с огромен общ парк от общо 103 хиляди превозни средства. Георги Пеев вижда сериозни условия за корупция в настоящия разрешителен режим. Прехвърлянето на контролните функции към МВР ще започне едва след приключване на детайлни анализи. Властите търсят много по-висока ефективност при извършването на съвместните проверки на пътя.

Реформата предвижда създаването на единен контролен орган на пътя към силовото ведомство. Целият контрол върху камиони, автобуси и таксита ще премине изцяло към полицията. Проверките на лицензи, тахографи и натоварване на оси също ще бъдат част от новите правомощия. Този ход цели да премахне вредното т.нар. „двуединство“ в досегашната агенция. В момента тя едновременно издава лицензи и контролира същата тази дейност на пътя.

Според министъра настоящата структура създава постоянен и висок корупционен риск за служителите. Вече има официално освободени кадри заради получени сигнали за различни злоупотреби. Общо седем души са били уволнени в рамките на последните осем месеца. Темата ескалира значително след публични скандали за подкупи в системата. Политическият консенсус в момента клони към радикално пренареждане на инспекцията.

Промените ще засегнат пряко и контрола върху учебните автомобили и всички автошколи. Предвижда се и въвеждането на задължителни бодикамери за всички служители на „Автомобилна администрация“. Това е важна част от мерките за ограничаване на корупционния натиск върху проверяващите. МВР и транспортното министерство ще работят по-тясно за общата сигурност на движението. Подготвят се мащабни законови промени, които да регламентират новия модел на работа.

Експерти подчертават, че само административното прехвърляне на функции не е напълно достатъчно. Нужна е много по-дълбока институционална реформа за постигане на реални резултати. Вътрешните рокади в системата вече са факт на високи управленски нива. Назначени са нови ръководители, които имат сериозен опит в структурите на МВР. Основната цел е пълно изчистване на имиджа на автомобилната администрация в България. Институциите настояват за строг контрол и пълна прозрачност при всяка една проверка на пътя.