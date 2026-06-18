Парламентарната група на ДПС внесе пакет от законопроекти за правата на турската и мюсюлманската общност. Инициативата засяга жертвите на т.нар. „възродителен процес“ и българските граждани в Република Турция. Основната цел е пълното премахване на наложените български имена от официалните регистри.

Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в ЕСГРАОН да бъдат заличени имената, наложени по време на „възродителния процес“. Депутатите настояват за въвеждане на изрична забрана служителите да изискват подобни данни от гражданите. При нарушение на това правило се предвиждат административни санкции. По този начин ще се гарантира, че никой служител няма да злоупотребява с информацията в бъдеще.

Законопроектът включва и механизъм за възстановяване на имената на починалите български граждани. Това обхваща всички лица, претърпели насилствено преименуване по време на тоталитарния режим. Вносителите подчертават, че държавата трябва да поправи историческата грешка спрямо тези общности. Темата засяга близо един милион български граждани с вече възстановени рождени имена.

В пакета за промени в Закона за гражданската регистрация, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Изборния кодекс.

ПГ на ДПС предлага преобразуване на добавката към пенсията в самостоятелна пенсия за репресия. Тази промяна цели да подчертае специалния обществен статус на пострадалите лица. В момента тези средства съществуват само като добавка към основната пенсия. Новият статус ще признае моралната и социалната реабилитация на жертвите на комунистическия режим.

Промените обхващат и Изборния кодекс на страната. Предлага се премахване на изискванията за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент. Законопроектът предвижда отпадане на езиковото ограничение при воденето на предизборни кампании. Това би позволило на граждани на ЕС да водят активна агитация на майчин език. Целта е осигуряване на информиран избор за всички избиратели.

Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в ЕСГРАОН да бъдат заличени имената, насилствено наложени по време на т.нар. „възродителен процес“ и да се въведе изрична забрана подобни данни да бъдат изисквани от служителите по гражданското състояние. По този начин ще се гарантира, че служител, който в бъдеще си позволи да изисква от гражданите предоставянето на подобни данни, ще бъде санкциониран.

Изследователски данни показват, че темата остава силно чувствителна в българското общество. ДПС и АПС отново опитаха да заличат от регистрите променените имена, но парламентът отхвърли подобен законопроект на 4 март 2026 г. Липсата на политически консенсус възпрепятства окончателното приемане на тези промени.

Критиците на инициативата разглеждат предложенията като опит за административно заличаване на исторически факти. От ДПС обаче твърдят, че държавата вече разполага с нужните данни в ЕСГРАОН. Според тях не е нужно гражданите да изписват старите имена в удостоверения и преписи. Това създава излишна административна тежест за репресираните лица.

В мотивите вносителите от ПГ на ДПС подчертават, че е дошло времето това изменение и допълнение на закона да получи широка подкрепа, с което да бъде поправена грешката, допусната от тогавашния тоталитарен режим спрямо турската и мюсюлманската общност.

Пакетът от закони цели да усъвършенства правната уредба за моралната реабилитация на пострадалите. ДПС настоява за премахване на всички административни пречки пред жертвите на тоталитаризма. Тези стъпки са в съответствие с демократичните стандарти на Европейския съюз. Възродителният процес се определя като опит за насилствена асимилация на турци, помаци, татари и роми.

Предлаганите изменения са в съответствие с Конституцията на Република България, с принципите на всеобщото, равно и пряко избирателно право, както и с демократичните стандарти на Европейския съюз и Съвета на Европа, насочени към осигуряване на възможно най-широко участие на гражданите в обществения и политическия живот, се казва в мотивите

Анализи на политическия контекст свързват тези предложения с вътрешните пренареждания в ДПС. Процесът на разпадане и пренареждане на партията приключи окончателно преди изборите през 2024 г. Въпреки това, темата за правата на репресираните остава централна за политическото представителство на общността. Предложенията целят да гарантират равно избирателно право за всички български граждани.