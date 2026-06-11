Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер“ и че в крайна сметка иска да превземе остров Харг, център на иранската петролна инфраструктура, след поредицата от ответни удари в Залива, които подкопаха крехкото примирие, предаде Ройтерс.

Тръмп посочи още, че не е сигурен дали американците искат значителна ескалация на конфликта. „Водим разговори с тях и така нататък, но, знаете ли, вижте, моето предпочитание винаги е било: да превземем остров Харг... това би било моето предпочитание. Не знам дали Америка има куража за това“, каза той в интервю за телевизия „Фокс нюз“.

Президентът заяви снощи, че САЩ ще атакуват Иран отново със засилени удари, но би предпочел да не нанася удари по мостове и електроцентрали.

„Тази вечер ще има още бомбардировки. Те ще бъдат по-мащабни, по-големи.“, каза той в предаването „Фокс енд Френдс“.

Въпреки плановете за нови удари, Тръмп заяви, че САЩ все още водят преговори с Иран за постигане на споразумение. Ирански и западни официални представители заявиха, че непреките преговори между САЩ и Иран за предварително мирно споразумение са навлезли в по-интензивна фаза. Влошаването на военните действия тази седмица обаче подкопава перспективите за бързо приключване на войната, продължаваща вече повече от три месеца.

„САЩ ще нанесат удари по Иран (чиито, по думите на Тръмп, военноморски сили, военновъздушни сили, радари, противовъздушна отбрана и всички други форми на отбрана, заедно с по-голямата част от нападателния му капацитет, са изчезнали!) много здраво тази вечер“, заяви американският президент в публикация в Трут Соушъл. „В недалечно бъдеще ще превземем остров Харг и други обекти от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните петролни и газови пазари“.

Техеран все още не е коментирал това изявление, но иранското външно министерство обяви по-рано, че примирието, договорено в началото на април, е било на практика обезсмислено от последните американски атаки.





„Тази война, от военна гледна точка, е в задънена улица. Американците не можаха да постигнат целите си чрез атаките срещу Иран. Има напредък в преговорите“, каза един от иранските представители.

Тръмп многократно е заявявал, че сделката е близо, но американските представители все още не са дали коментар за най-новото състояние на непреките преговори.

На фона на засилващото се усещане, че военните действия вече са част от напрегнатите преговори, американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви в сряда: „Ако се наложи да преговаряме с бомби, ще преговаряме с бомби - и сме много добри в това.“

Войната отне живота на хиляди хора, главно в Иран и Ливан, и доведе до повишаване на световните цени на петрола, след като САЩ и Израел започнаха масирани въздушни удари срещу Иран на 28 февруари.