Започна реализацията на първия етап от проекта на Община Бургас за преобразяване на зоната за отдих около спирката на бул. „Демокрация“ и емблематичния фонтан „Гъбките“. Инициативата е част от международната програма Bauhaus4Med, насочена към устойчиви градски трансформации в евро-средиземноморския регион.

Основната цел е създаването на достъпна, естетична и екологично устойчива градска среда, която да предлага повече възможности за отдих, социални контакти и досег с природата. Проектът е разработен въз основа на анкети и проучвания сред гражданите и е съобразен с принципите на Новия европейски Баухаус за устойчивост, интеграция и качество на градската среда.

В процеса на проектиране бяха проведени две обществени обсъждания и анкети с живеещите в района – първото за проучване на нагласите към пространството, а второто за представяне и обсъждане на идейния проект.

Реализацията е предвидена на два етапа. Строителството на Етап 1 стартира на 1 юни 2026 г. Изпълнител е „Пътстрой ВХД“ ЕАД, а проектантският екип е „Мото“ ООД. Планира се строителните дейности да приключат до края на годината.

Етап 1 обхваща зони А, Б и В и прилежащите им територии, разположени южно от алеята, свързваща съществуващата автобусна спирка и ул. „Георги Баев“.

В зона А е предвидена реконструкция на фонтана „Гъбките“, укрепване на конструкцията и възстановяване на оригиналната му визия. Ще бъдат обособени места за сядане и перголи с увивна растителност, а пространството за пешеходци и велосипедисти ще бъде по-добре организирано.

Зона Б включва изграждане на чешма за възрастни, деца и домашни любимци, както и кът за отдих с места за сядане, пергола и рампа за по-добра достъпност.

В зона В ще бъде оформена природна среда тип „мавританска поляна“ с разнообразна растителност и места за почивка. Предвидени са също пространства за скулптури и каменни елементи с гравирани стихове на съвременни бургаски автори.

Проектът е част от усилията на Община Бургас за създаване на по-привлекателни, зелени и удобни обществени пространства, съобразени с нуждите на гражданите и съвременните принципи на устойчивото градско развитие.