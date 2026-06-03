На второ четене депутатите окончателно приеха промени в Закона за удължителния бюджет. Според промените COVID добавката от 30 евро ще отпадне за тези, които ще се пенсионират след 1 юли 2026 г. Партийната субсидия пък спада от 4 на 3 евро на глас.

Промените в Закона за удължителния бюджет влиза в сила от 1 юли 2026 година.

Преди гласуването на промените, по време на дебатите, председателят на Временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов заяви, че трябва да бъдат затегнати коланите в бюджета. Той защити предложенията на управляващото мнозинство в Закона за удължителния бюджет.

"Аз смятам, че подобни твърдения, че ще бъде натикана опозицията в ръцете на олигархията, е обидно. Това не е правилно политическо представителство. Чуха се и гласове за заглушаване на опозицията, което също не е вярно. Вчера заседанието на временната комисия по бюджет и финанси продължи над 5 часа и на никого не сме заглушавали гласа. Не издържа тезата, че завързваме ръцете или заглушаваме опозицията", коментира Проданов от парламентарната трибуна.

По думите му промените в удължителния закон не решават всички финансови проблеми на държавата.

Той посочи още, че другото, което ще направи "Прогресивна България" е, че ще замрази депутатските заплати.

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев също взе думата, като заяви, че мерките на управляващите не са правилни и трябва да бъдат оттеглени.

Депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев разкритикува управляващите и посочи, че Румен Радев като премиер взима решенията в парламентарната група на "Прогресивна България" еднолично.

"Цинизмът на вашата партия е как ще посегнете на близо 5 лева на всеки един пенсионер. Вие намалявате пенсиите на хората и с второт ви предложение - да има индексация по-различни начини", каза Ганев.

ДПС също разкритикува отпадане на ковид добавката от Закона за удължителния бюджет по предложение на "Прогресивна България". В социалната сфера и система вече дадено право, трудно се отменя и създава голямо напрежение, разкритикува народният представител Атидже Алиева-Вели. Тя отсече, че не е съгласна точно пенсионерите да бъдат орязани.

Припомняме, че още една промяна, която беше предложена от управляваща партия "Прогресивна България", беше за таван на размера на външния дълг в размер на до 3.8 млрд. евро. Предложението обаче беше оттеглено по време на вчерашното заседание на временната финансова комисия.

Причината - ще се изчака Министерски съвет и по-конкретно финансовият министър Гълъб Донев да го внесе, с аргумент, че народни представители не могат да внесат предложение за теглене на таван на нов външен дълг.

Бившият финансов министър, а сега народен представител и лидер на ПП Асен Василев запаши управляващите, че ако изтеглят нов държавен дълг, ще ги даде на Конституционния съд. Впоследствие предложението беше оттеглено.