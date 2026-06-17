Община Бургас участва на престижна конференция със силно международно участие, насочена към създаването на културни маршрути и свързваното им в мрежи за партньорство и популяризиране.

Интерес предизвика презентацията на зам.кмета Диана Саватева, която представи политиката на общината за разкриване, опазване и социализиране на разнообразното културно наследство, за разработване и популяризиране на атрактивни локации като пространства за изкуство, които привличат посетители от цял свят: комплексите „Акве Калиде“ и „Ченгене скеле“, остров „Св. Анастасия“. Саватева подчерта, че една от тематичните области, по която се събират идейни предложения за предстоящата кандидатура на града ни за Европейска столица на културата е „Пазители на душата“ и съответно е концептуално и съдържателно свързана с опазването, съхраняването на културното наследство.

Доклад по време на събитието изнесе директорът на Европейския институт за културните маршрути в Люксембург и изпълнителен секретар на Разширеното частично споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа Руи Гомеш.

В рамките на конференцията бяха представени добри практики от редица сертифицирани културни маршрути на Съвета на Европа, сред които „Пътят на Кирил и Методий“, „Римските императори и Дунавският път на виното“, ITER VITIS, Европейският маршрут на историческите термални градове, маршрутът на жените писателки и маршрутът на историческите градини.

Конференцията бе част от Националното информационно събитие „Културни маршрути – България 2026“, което се проведе в Пловдив и Хисаря по инициатива на сдружение Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките, с подкрепата на Министерството на туризма и местните власти.

Форумът бе посветен на възможностите за пълноценно участие на България в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа и събра представители на ЮНЕСКО, държавни институции, висши учебни заведения и експерти в областта на културното наследство, туризма и културното развитие.