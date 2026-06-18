Под диригентството на Иван Кожухаров на сцената на Бургаската опера излизат 100 изпълнители

На сцената на Държавна опера – Бургас в петък, 19 юни, от 19 часа ще бъдат представени две прекрасни произведения – сценичната кантата "Кармина Бурана" от Карл Орф и „Болеро“ от Морис Равел. Двете прекрасни произведения – величествено звучащата и впечатляваща със силата на въздействието си върху сетивата и ума сценичната кантата "Кармина Бурана" и емблематичното "Болеро" по хореография на Галина Калчева ще подарят на присъстващите разнопосочни и запомнящи се преживявания с неповторим емоционално-естетичен почерк.

„Кармина Бурана“ е едно от най-известните и изпълнявани произведения от световната музикална съкровищница. Произведението е инспирирано от оригиналния текст на "Кармина Бурана". Средновековните песни на странстващи певци и музиканти преминаха през различни сезони - и природни, и духовни. Принципите на хедонизма – търсене на насладата от живота и съществуване чрез нея, както и последиците от този "сладък живот" и изкушенията, бяха засегнати във всяка една от представяните сцени. Темата за Злото и символиката, свързана с неговото влияние върху човешките души, бе развита в сюжетната линия, в която бе представено общество, разядено от грехове, без страх от възмездие.





Метаморфозите на душата бяха символично представени чрез оригинални режисьорски и сценографски решения, а всички артисти бяха слети с посланията и техния емоционален резонанс - като цялостно възприятие.

Основната идейна линия на сценичната кантата е философска трактовка на трудни преход от младостта към зрелостта. Произведението е инспирирано от оригиналния текст на "Кармина Бурана" – група странстващи проповедници достигат до извода, че светът не се управлява от моралните принципи, които са им били внушавани. Тогава те създават кръг от хора, които следват правилата на добродетелта и се гмурват изцяло и със страст в живот, подчинен на хедонизма – търсене на насладата и съществуване чрез нея. Сюжетът развива идеи, родени от въображението на тези млади хора. Готическият мит е пресъздаден върху емблематичната музика на Карл Орф. Темата за Злото и символиката, свързана с неговото влияние върху човешките души, е развита в сюжетната линия, в която се представя едно общество, разядено от грехове, без страх от възмездие свише. Поантите са: вино, жени, забавления, разгул, търсене на все нови и нови стимули, провокиращи сетивата. Иронията и пародирането на клишетата са характерни за сюжета на кантатата. „Кармина Бурана“ е синкретично произведение, в което музика, танц и внушителната сценография се влитат в единна цялост. 25-те песни в кантатата са от непознати автори – трубадури от Средновековието, и са групирани в три раздела: за пролетта, виното и любовта, като по този начин се обединяват основните аспекти на човешкото битие. Кантатата "Кармина Бурана“ за пореден път ще покаже мощното си въздействие – като философска дълбочина и трактовка на вечните житейски въпроси и дилеми, представяйки полифоничните идеи, в които симбиотично се вплитат музика, танц и оригинална сценография. Лайтмотивът „О, Фортуна!" е идейно-смисловата рамка на кантатата, завъртайки символично колелото на Съдбата, преминаващо през различни състояния на ума, духа, вътрешната нагласа и световъзприятие.

Под палката на именития диригент Иван Кожухаров, който съумява да извлече същината всяко от представленията и да го превърне в запомнящо се събитие, артистите и музикантите ще предадат посланията на всяко от произведенията – радост от живота, фриволност, съмнения, хаос, болка, отдаване на страстта. Иван Кожухаров е носител на тазгодишната награда на Община Бургас по случай 24 май – за цялостен принос и за представянето на запомнящи се спектакли на бургаска сцена. На сцената на Бургаската опера в петък под негово диригентство ще излязат над 100 изпълнители – солисти, оркестър, хор и балет на Държавна опера – Бургас. Стиховете от средновековни поети, послужили за основа на кантатата, ще бъдат изпълнени от солистите: Вера Гиргинова – сопран /гост – бургаската публика я познава от нейното блестящо представяне в ролята на Виолета Валери в „Травиата“ – през м. март 2024 г., Милен Динолов, тенор, и Валери Турманов – баритон. Солисти на балета в „Кармина Бурана“ са Яна Бердута – в ролята на Съдбата, и премиер-балетистът Даниел Тичков. Диригент на представлението е маестро Иван Кожухаров, а режисурата, впечатляваща с философска трактовка и задълбоченост, е на Дарина Главанакова-Бакърджиева, художник е Мария Трендафилова, хореографията е на Желка Табакова, диригент на хора – Александър Чепанов, концертмайстор – Христо Белчев, помощник-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов, репетитор на балета – Марина Змеева-Маркова, която също е носител на тазгодишната награда на Община Бургас по случай 24 май – за хореографията на успешни концерти и спектакли на Бургаската опера.

Очаква се тримата солисти да се представят блестящо, достигайки до сърцевината на представяните персонажи, всеки от които – като отделен атхетип. И вокално, и философски, и артистично те са на висота, предопределяща общото изключително въздействие на кантатата върху аудиторията, която се очаква също да бъде интелектуално подготвена за подобно предизвикателство.

Очаква се музиката, наситена с наелектризиращ заряд, да достигне до рецепторите на присъстващите по възможно най-внушителния начин, водейки до духовни прозрения.

Второто произведение, което ще прозвучи на сцената на Операта в петък е „Болеро“ от Равел. След дълги години отсъствие от афиша на Бургаската опера, публиката ще има възможност да гледа балета по знаковата музика на Морис Равел и хореография на Галина Калчева. Репетиторът на балетната трупа е режисьор-постановчик и на „Пахита“, „Дон Кихот“. „Жизел“, „Зле опазеното момиче“, „Корсар“, „Балетът в Операта“ и др. Зад диригентския пулт застава отново маестро Иван Кожухаров. Спектакълът ще бъде чувствено‐смислова експлозия – със знаменитото Равелово "Болеро", което, също като композитора - с неговия объркан живот с импресионистичен привкус и трагичен край, е олицетворение на "огън и лед". Солисти на „Болеро“ ще бъдат Рая Чакърова и Теодор Цаков.

На 1 август на откритата сцена на Бегликташ, община Приморско, “Kармина Бурана“ и „Болеро“ ще бъдат представени в рамките на фестивала "Опера на светилището".

Билети за събитието можете да намерите на касата на Операта, на каса „Часовника“ /пред хотел „България“/, както и в мрежите на Grabo и Eventim.