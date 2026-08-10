На 12 август Атанасовско езеро ще отбележи своя 46-и рожден ден. На тази дата през 1980 г. северната част на езерото е обявена за поддържан резерват – важна стъпка в опазването на една от най-ценните влажни зони в България.

От 2000 година Българска фондация „Биоразнообразие“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас организират празника с различни инициативи, които неизменно завършват с голямата торта за всички приятели на езерото.

Тази година празникът ще предложи ново преживяване - велотур, който ще отведе участниците през някои емблематични места в града и до Атанасовско езеро.

Маршрутът започва в 17.00 часа от Къщата на фаропазача на Морска гара, преминава през Къщата на Георги Духтев в Морската градина и достига до Укритието за наблюдение на птици, където ще се състои празничната среща и традиционната торта, осигурена от РИОСВ Бургас.

Велотурът е част от проекта на БФБ – клон Странджа и Бургаска велосипедна общност (БВО) - „Бургас: Природа на колела“, който е финансиран от фондация „Обществен борд на TELUS Digital Bulgaria“.

„Началото е в 17:00 ч. пред Кулата на Фаропазача, откъдето ще тръгнем на кратка обиколка на Бургаската хидрометеорологична обсерватория към НИМХ. Ще посетим измервателната станция за вятъра при Морското казино, клетката за измерване на температурата и влажността, както и сградата на обсерваторията, която се помещава в къщата на Георги Духтев. По време на посещението специалистите от НИМХ ще покажат как се събират и обработват метеорологичните данни и как се изготвят ежедневните прогнози за времето и състоянието на морето. В 17:30 ч. пред Къщата на Георги Духтев в Морската градина е предвиден втори сборен пункт за колоездачите, които се включват по-късно.“ – споделя Светослав Митев от БВО.

Атанасовско езеро е пример за успешното съжителство между природата и човека. Северната му част е поддържан резерват, южната – защитена местност, цялото езеро е Рамсарско място с международно значение, а заедно с прилежащите земеделски земи е част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Освен убежище за стотици видове птици, езерото е място за традиционен солодобив, природосъобразен туризъм, спорт, образование и срещи с природата.

Организаторите от Българска фондация Биоразнообразие и РИОСВ Бургас канят всички жители и гости на Бургас да се присъединят към празника на 12 август, да споделят традиционната торта и да станат част от едно различно преживяване сред природата – в чест на 46-ия рожден ден на Атанасовско езеро.

Ще има наблюдения на птици на Укритието и разходки и игри по Пътеката на саблеклюна.