Спипаха 41-годишна шофьорка с внушителните над 4 промила алкохол в Добрич, съобщиха от полицията.

Тя е спряна за проверка на 7 август.

Тестът ѝ е отчел 4,26 промила. Автомобилът ѝ е иззет.

Жената е била задържана и по случая се води разследване.