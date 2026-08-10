Спипаха 41-годишна шофьорка с внушителните над 4 промила алкохол в Добрич, съобщиха от полицията.
Тя е спряна за проверка на 7 август.
Тестът ѝ е отчел 4,26 промила. Автомобилът ѝ е иззет.
Жената е била задържана и по случая се води разследване.
Спипаха 41-годишна шофьорка с внушителните над 4 промила алкохол в Добрич, съобщиха от полицията.
Тя е спряна за проверка на 7 август.
Тестът ѝ е отчел 4,26 промила. Автомобилът ѝ е иззет.
Жената е била задържана и по случая се води разследване.
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