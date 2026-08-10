С четене и разговор с Георги Господинов за новото издание на „Черешата на един народ“ - 30 години по-късно у нас и „Градинарят и смъртта“ по света, ще бъде даден символичен старт на фестивалът „С книга на плажа“.

Срещата с Георги Господинов е в първият ден на събитието, на 12-ти август от 19:00 ч. и ще се проведе на открита сцена в Експозиционен център Флора Бургас. Българският писател гостува в Бургас със седействието на ИК „Жанет 45“.

Малко по-рано в същия ден /12 август/, от 11:30ч., почитателите на книгите ще имат възможността да се запознаят с автора и преводач, от издателство „Пепърмил Букс“, Гергана Дечева и книгата „Х като сапун".

Още три интересни срещи предстоят в първия ден на „С книга на плажа“. От 17:00ч., отново на сцена на открито, разположена в близост до шатрите с гостуващите издателства, ще се провете премиера на „Голотата на това, което идва” от Златка Пишиева и „Мравките пият вода” от Живка Иванова, ИК „Знаци”.

От 17:30ч., в зала 2 на експо центъра, ИК „Новата цивилизация“ отправя покана за събитие с абстрактни картини и стихотворения на бургаски поети от СНЦ „Арт пиерия”-Бургас, изложба на художника Николай Николов, под наслов „Пространства - абстрактна живопис", представена от д-р к.и.н. Мариана Праматарова.

От 18:00ч. ще бъде представен сборникът с разкази „Бягащият човек - от Маратон до Марс". Освен от част от авторите в сборника, за книгата и послание, което носи, ще говори нейния съставител Невена Дишлиева от издателство „Ай Си Ю“.

Фестивалът „С книга на плажа“ ще се проведе в периода от 12 до 16 август. На алеята срещу експо център Флора ще бъдат разположени щандовете на повече от 40 български издателства. В часовете от 10 до 20ч., любителите на книгите ще имат възможността да разгледат предлаганите заглавия и да заредят домашните си библиотеки с любопитни четива, класика, нови заглавия и десетки срещи с любими автори.