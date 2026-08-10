За тринадесета поредна година Международният куклен фестивал на открито „Дни на куклите“ ще събере в Бургас малки и големи почитатели на кукленото изкуство. От 10 до 14 август лятна сцена „Охлюва“ в Морската градина ще се превърне в място за срещи с любими герои, приказни истории и театрални приключения. Всички спектакли и съпътстващи събития са с вход свободен.

Фестивалът, организиран от Държавен куклен театър – Бургас, се провежда ежегодно от 2014 година, когато поставя началото си по повод 60-годишнината на театъра. Без конкурсен характер, той вече се е утвърдил като едно от най-очакваните летни културни събития в града.

В рамките на пет фестивални дни публиката ще има възможност да гледа спектаклите на 11 театрални трупи от Българияи 3 чуждестранни състава от Франция, Италия и Румъния. По традиция фестивалът ще бъде открит от Куклено-театралната школа към Държавен куклен театър – Бургас.

Съпътстващата програма също обещава много емоции. Посетителите ще могат да разгледат изложбата „Ханна и куклите“, посветена на сценографа Ханна Шварц – автор на сценографията на едни от най-емблематичните спектакли на бургаския театър. Предвидена е и премиерата на детската книжка „Морско конче“ с детски стихове от Христо Фотев, както и игри и творчески срещи с публиката.

Мотото на тазгодишното издание е „Днешните специални моменти са утрешните ни спомени“– послание, вдъхновено от „Аладин и вълшебната лампа“, което подчертава стремежа на фестивала да превръща кукления театър в мост между деца и родители чрез силата на споделеното преживяване.

Успоредно с фестивала ще се проведат и „Дни на хвърчилата и кукленото изкуство“ Всеки ден от 11 до 14 август от 17:30 часа на алеята към фонтана в Морската градина децата ще могат да изработват декоративни хвърчила. На 10 август от 10:00 часа в ДГ „Ален мак“ в Сарафово и на 15 август от 19:00 часа на балюстрадата и терасата на КЦ „Морско казино“ участниците ще сглобят и ще пуснат в небето 200 хвърчила. В 18:30 часа децата ще приветстват актьорите от ДКТ – Бургас със своя спектакъл „Бургаските гларуси“.

Така изданието и тази година ще превърне любимата сцена „Охлюва“ в място, където театърът, въображението и детският смях ще създадат едни от най-красивите летни спомени.