Остров Света Анастасия ще отбележи „рождения“ си ден тази година в два поредни дни с музикални събития. На 14 август от 21:00 ч. ви каним на звездна сцена под открито небе с неподражаемите братя Аргирови! Звездният дует ще ни представят златните си хитове, както и нови сингли.

Братя Аргирови са любимци на поколения меломани с присъствие над 40 години на сцената. Не пропускайте този концерт! Един от последните техни видеоклипове - към песента „Името ти е жена“ с Тони Димитрова - е заснет именно на магичния остров.

Пътуването до остров Анастасия за концерта ще се осъществи по следния график:

• 20:00 ч. - отпътуване от Магазия 1;

• 21:00 ч. - начало на концерта;

• 22:30 ч. - отплаване;

• 23:00 ч. - пристигане на Магазия 1.

Билети:

Информационен туристически център - Часовника

Онлайн:

gotoburgas.com

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