България затвърждава позицията си като най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това показват последните данни за сравнителните ценови равнища, според които страната е с най-ниски общи потребителски цени в ЕС, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво.

Сравнението на ценовите равнища, което обхваща повече от 2000 стоки и услуги, поставя България пред всички останали държави членки по достъпност. Сред традиционните туристически дестинации в Южна Европа единствено Турция, която не е член на ЕС, остава по-евтина по общ показател.

Според индекса на ценовите равнища на разходите за крайно потребление на домакинствата (HFCE), при който средното за Европейския съюз е 100, България отчита индекс 63. Това означава, че потребителската кошница у нас струва средно с 37% по-малко от средното за ЕС, пише "Труд".

За сравнение Турция е с индекс 59,6, Хърватия - 78,4, Португалия - 86,6, Гърция - 87,4, Испания - 91,6, Италия - 97,1, а Франция е единствената сред разглежданите туристически държави с общо ценово равнище над средното за ЕС - 100,3.

Най-голямото предимство на България е в категорията “Ресторанти и хотели” - показателят, който има най-пряко значение за туристите.

Докато средното равнище за Европейския съюз е 100, България е с индекс 52. Това означава, че разходите за настаняване и хранене в заведения са с 48% по-ниски от средните в ЕС.