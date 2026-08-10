Морската гара в Бургас ще се превърне в най-оживената фестивална точка това лято в рамките на Първото издание на BOOM Summer Fest. То ще се проведе от 14 до 23 август, а в него ще се включат 400 артисти. Входът е свободен.



Фокусът е не само върху музикалната програма, но и върху социалната мисия на събитието, а именно да достигне до младите хора чрез послания с реално значение за тях.



„Безопасността е сред основните приоритети на TEEN BOOM FEST. Предвид очаквания голям брой посетители достъпът до фестивалната зона ще бъде контролиран, като на входовете ще се извършват проверки. Мерките са насочени към предотвратяване на внасянето на опасни предмети и вещества и към осигуряване на спокойна среда за младите посетители и техните родители“, заяви организаторът Михаела Богданова. И изрази огромната си признателност към всички партньори на събитието.



Сред обявените участници в тазгодишното издание са Мегсън, Сандефф, Ей Бо, Кибритя, Алексчето, Джули Андонова, Стефан Попов – Чефо, Пресинка, Зико и Димитър Пурнаров. Специални гости ще бъдат актьорът Филип Буков, звездите от хитовия филм „Един грам живот", както и Рашко – първото куче робот в България.



„Всички те са обединени от нашата кауза „НЕ СИ NEXT“, насочена срещу употребата на наркотични вещества и конкретно към опасностите от фентанила“, допълни Михаела Богданова.