Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви на първото заседание на ресорната парламентарна комисия, че лично ще отговаря за Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Решението е продиктувано от ангажимента му към проектирането и строителството на множеството магистрали в страната и от сериозното изоставане в тази област.

"Знаете много добре, че аз съм се ангажирал многократно за целия този процес, който има да проектираме множеството магистрали, и като човек, който винаги се е занимавал с тази материя, ще се занимавам лично, за да можем да имаме най-тясната връзка, за да постигнем тези резултати, които сме си поставили", аргументира решението си Шишков. Той посочи, че в областта на проектирането има много голямо изоставане и затова лично ще поеме този ангажимент.

По време на заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление министърът представи екипа си - заместник-министрите: Поля Занева-Димитрова, Павлета Пеловска, Десислава Георгиева, и Юлия Ивкова - началник на политическия кабинет, както и ръководителите на основните звена към ведомството и посочи, че това са професионалисти и експерти от системата.

Инж. Александър Тодоров, председател на Агенция „Пътна инфраструктура“, каза, че повече от 13 години е в системата на АПИ, като през цялото време е бил в Института по пътища и мостове. Инженер съм - строителни конструкции, и от ден първи съм наясно, че ни чака много работа и действаме, заяви Тодоров.

Павлета Пеловска съобщи, че ще отговаря за ВиК сектора, благоустройствените дейности, жилищната политика, трите геозащитни дружества (Варна, Плевен, Перник), както и за дружествата „Автомагистрали“ ЕАД и „Български ВиК Холдинг“.

Поля Занева-Димитрова каза, че е юрист с дълъг опит в администрацията и поема ресорите: ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ГРАО, дирекция „Териториално устройство“, държавната собственост и част от търговските дружества.

Десислава Георгиева отбеляза, че е дългогодишен служител в Министерството и посочи, че ще отговаря за европейските средства и програми.

Преди това Комисията обсъди и прие вътрешните си правила за работа.