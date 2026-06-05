Във връзка с предстоящия благотворителен "Мач на Надеждата", организаторите от Фондация "Стилиян Петров" обявяват, че за максимално улеснение на феновете се отварят допълнителни каси за продажба на билети на стадион "Лазур". Благородното събитие ще се проведе на 6 юни от 17:00 ч.

С цел избягване на опашки и осигуряване на комфорт за привържениците, желаещите да закупят своите билети на място могат да го направят по следния начин:

График на работа на касите:

Петък, 5 юни 2026 г.

От 16:00 до 20:00 ч. — Каса номер 1, сектор В (до официалния фен магазин).

Събота, 6 юни 2026 г.

От 10:00 ч. — Каса номер 1, сектор В (до официалния фен магазин).

От 10:00 ч. — Касата на входа до ЖП прелеза.

Още начини да закупите билети за "Мача на Надеждата":

· Онлайн: В сайта на Eventim.bg.

· В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.

· На място в Бургас: На физическите каси на „Часовника“ и на касата на Операта.

· Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват физически на стадиона, но искат да подкрепят каузата от разстояние, в сайта на Eventim.bg са достъпни и виртуални билети.