Искате да се запознаете с живата традиция на полското хлебопечене? Полски институт в София представя уникална възможност! На 20 и 21 юни, в неповторимата атмосфера на остров Света Анастасия, ще се проведе работилница за печене на традиционен полски хляб с квас.

Участниците ще преминат през целия процес на приготвяне на хляб с квас - от замесването до изпичането. Ще научат също така какво представлява квасът и как работи. Цената за участие и транспорт е 8 евро.

Курсове за работилницата за хляб

20 юни (събота)

Първа група

Отплаване от Бургас до Остров Света Анастасия в 9:00 ч. от Магазия 1.

Отплаване от Остров Света Анастасия до Бургас в 14:30 ч.

Свободни места: 10

Втора група

Отплаване от Бургас до Остров Света Анастасия в 13:30 ч.

Отплаване от Остров Света Анастасия до Бургас в 19:00 ч.

Свободни места: 15



21 юни (неделя)

Отплаване от Бургас до Остров Света Анастасия в 11:30 ч.

Отплаване от Остров Света Анастасия до Бургас в 17:30 ч.

Свободни места: 15

***Резервация за пътуване в желания от вас ден трябва да направите на: 0882 004 124