Искате да се запознаете с живата традиция на полското хлебопечене? Полски институт в София представя уникална възможност! На 20 и 21 юни, в неповторимата атмосфера на остров Света Анастасия, ще се проведе работилница за печене на традиционен полски хляб с квас.
Участниците ще преминат през целия процес на приготвяне на хляб с квас - от замесването до изпичането. Ще научат също така какво представлява квасът и как работи. Цената за участие и транспорт е 8 евро.
Курсове за работилницата за хляб
20 юни (събота)
Първа група
Отплаване от Бургас до Остров Света Анастасия в 9:00 ч. от Магазия 1.
Отплаване от Остров Света Анастасия до Бургас в 14:30 ч.
Свободни места: 10
Втора група
Отплаване от Бургас до Остров Света Анастасия в 13:30 ч.
Отплаване от Остров Света Анастасия до Бургас в 19:00 ч.
Свободни места: 15
21 юни (неделя)
Отплаване от Бургас до Остров Света Анастасия в 11:30 ч.
Отплаване от Остров Света Анастасия до Бургас в 17:30 ч.
Свободни места: 15
***Резервация за пътуване в желания от вас ден трябва да направите на: 0882 004 124
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