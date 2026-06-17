23 души са задържани при специализирана операция по линия на нелегална миграция, проведена съвместно от служители на ГД „Гранична полиция“, ГД „Борба с организираната престъпност“ и ДАНС. Полицейските действия по неутрализиране на дейността на организирана престъпна група за трафик на мигранти са предприети на територията на София, Перник, Стара Загора и Бургаска област на 16 юни, съобщиха от прокуратурата и МВР.

Сред арестуваните са ръководителят на престъпната група – 26-годишен сириец с хуманитарен статут в България и седем членове – трима сирийци с хуманитарен статут и четирима българи, двама от които осъждани. Задържането на осемте мъже е продължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Те са привлечени и в качеството на обвиняеми.

Установено е, че част от участниците са били ангажирани с превоза на нелегалните мигранти, като за тази дейност са наемали шофьори. Друга част е била ангажирана с престоя им в страната. Превозът е извършван с товарни микробуси или тирове.

В хода на акцията са извършени са действия по разследване на 11 адреса на територията на градовете София и Перник. Разпитани като свидетели са 12 души.

Открити са голямо количество златни предмети, сред които над 100 инвестиционни монети, накити и кюлчета с различно тегло, над 8000 евро в брой, наркотици, газов пистолет, мобилни телефони и множество документи, имащи отношение към воденото разследване - тефтери с описани разплащания по системата хавала, регистрационни табели и талони за МПС, паспорти и др.

Оперативната дейност по разкриване на престъпленията започва в ГДГП преди около година, когато е установено, че групата превозва мигранти от българо-турската граница до София и след това - до страни от страни ЕС основно през българо-румънската граница и по - рядко през българо-сръбската граница.

Нелегалните мигранти - предимно от марокански произход, са настанявани в апартаменти или къщи в София и областта, където са пребивавали между 7 и 10 дни, след което са извеждани. За цялостната „услуга“ са заплащали на трафикантите между 5 -10 хиляди евро.

Работата по доказване на цялостната престъпна дейност на групата продължава.

Подробности за успешната реализация представиха на брифинг Десислава Петрова - заместник градски прокурор и говорител на СГП, главен комисар Антон Златанов - директор на ГДГП, старши комисар Дарин Костов - заместник директор на ГДБОП и Александър Еленков - директор на дирекция „Миграционни процеси“ – ДАНС.