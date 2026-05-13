Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Костадинов Калоянов, който е бивш директор на ОДМВР-Бургас.

Калоянов на работа в МВР през 1995 г. като разузнавач І степен Икономическа полиция в Полицейски участък - Руен към РПУ – Айтос. Последователно заема различни изпълнителски и ръководни длъжности.

От 2009 до 2014 г. е заместник - директор на ОДМВР –Бургас.

От 2014 е временно преназначен за директор на ОДМВР – Бургас. Със заповед на министъра на вътрешните от 9 април 2015 г. става титуляр на длъжността.

През 2019 г. е преназначен за началник на ЗЖУ – Бургас.

В периода 2020 до 2023 г. отново е директор на ОДМВР – Бургас.

Награждаван многократно от ръководството на МВР за постигнати професионални резултати.

До началото на тази година беше зам. кмет на община Айтос.

От 24 февруари 2026 г. е назначен за заместник – министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров.

От 13 май 2026 г. е назначен за заместник – министър на вътрешните работи.