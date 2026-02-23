„Хората от местната власт минахме през тежките премеждия на ковид пандемията, целия хаос на редовни и служебни правителства, избори след избори и успявахме да съхраним имиджа на партията, самочувствието на партията и печелехме избори… Трябва да имаме по-голямо самочувствие. Аз не се чувствам провален кмет. Всеки ден се опитвам да реша някакъв проблем. Как се премерва успехът на един политик от местната власт? Най-честното състезание е изборите. Аз съм се явявал пет пъти на избори. И досега никой не е имал претенции към резултатите, които аз съм постигал на тези избори. Нямало е разследване, отваряне на чували, на секции, повторно броене. По-честно от това има ли?“- Това заяви днес кметът на Бургас Димитър Николов по време на национална работна среща на политическа партия ГЕРБ, която се провежда в Стара Загора. В нея се включиха кметове на общини, на малки населени места, областни координатори, депутати.

Николов призова ГЕРБ да се върне към същността, към корените си. „Корените на ГЕРБ са работа с хората, решаване на проблемите на хората и печелене на изборите. Чрез изборите ние може да покажем на какво сме способни, а ние сме способни на още много хубави дела за България“, заяви той.И подчерта:“ Ние сме най-добре подготвената политическа армия в момента“.