Служители от ГДБОП разкриха работилница за фалшиви дипломи за висше и средно образование, различни удостоверения и сертификати.



При извършените действия по разследването са открити множество празни бланки, заготовки, печати на различни университети, училища, нотариуси и частни фирми, както и материали и специализирана техника за дигитален печат, съобщиха от ГДБОП във фейсбук.



Работилницата е била разположена в сградата на бивш индустриален обект. Помещението било наето и прикрито между други фирми, извършващи легална дейност. Специализираната операция е проведена в условията на неотложност на 20 февруари 2026 г в София.



Мъж, свързан с изготвянето на документите, е задържан за 24 часа. С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено до 72 часа. Повдигнато му е обвинение за престъпление по чл. 308, ал. 7 НК