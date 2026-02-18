По Черноморието напоследък има силна активност от страна на украински граждани. Те предизвикаха възраждане на наемния пазар след Covid, а сега купуват. Това е обяснението за силния ръст на покупките в Слънчев бряг, Св. Влас, Равда, Ахелой и др., каза Добромир Ганев.

Имотният пазар в Бургас отбелязва най-силната си година за последните десет – с 9114 сделки през 2025 г. Новото строителство в Бургаска област също се развива добре.

Южното Черноморие е вторият най-голям имотен пазар в България, ако обединим данните от службите в Бургас, Несебър, Поморие и Царево. За 2025 г. общият брой сделки в целия регион е 21 649.

След пандемията много българи си купиха имоти по Южното Черноморие – както с цел инвестиция, така и да работят от разстояние. Допреди няколко години в този регион имаше много „застояла продукция“ от ново строителство и се намираха ваканционни имоти за по 20 000 – 40 000 евро, обясни Добромир Ганев.

Пазарът на имоти в Пловдив също отбеляза силна година с общо 18 064 сделки – това е вторият най-добър резултат за последните десет години след 2021 г. (18 916 сделки). За тези резултати повлия развитата икономика в и около града, както и силната активност от българи, живеещи в Турция - те купуват основно с инвестиционна цел в Пловдив, обясни гостът.