„Моля ви, да ми дадете шанс да завърша. Това в момента не е възможно защото е необходимо електрона среда. Винаги съм съдействам и ще продължа да го правя. Нямам намерение да се укривам“- С тези думи се обърна към Апелативния съд в Бургас 18-годишния Никола Бургазлиев, който през август м.г. напушен с марихуана прегази с АТВ петима души на пешеходна алея в Слънчев бряг, след инцидента загина жена на 35-години, а 4-годишното й момченце бе ранено. Днес - шест месеца след трагедията Никола поиска да бъде освободен от ареста, а мотивът му- зад решетките нямало възможност да се учи програмиране зад решетките, тъй като ръководството на затвора не учителка да влиза в килията му с персонален компютър.

„Това, че е отличен ученик и с постоянен адрес не дава основание за по-лека мярка. Забраната да го посещава конкретен учител не е основание да не се обучава и да завърши образованието си. Обучение на обвиняеми лица се допуска в самостоятелна форма. Това му е позволено с известни ограничения, предвид статута му. Няма принудително задържане и репресия“, контрира прокурор Кремена Стефанова. И подчерта: „Не са отпаднали реалната опасност за укриване и извършване на друга престъпление. Законодателят иска предположение за това. Няма нови доказателства за промяна на това. Случаят продължава да е тежко умишлено престъпление, за което се предвижда затвор 13 - 20 или доживотен. Затова има реалната опасност да се укрие или извършване на друго престъпление“.

„Днес ще имате шанс да прекрати те една брутална жестока несправедливост. С по лека мярка ще може да се подготви в електронната среда. Надявам се да се абстрахирате от обществения голям натиск. Апелирам за решение от справедливост“, заяви бащата на Никола, който е полицейски служител.

Защитата на обвиняемия Галя Колева настоя задържаният да бъде пуснат под домашен арест или парична гаранция. „Какво престъпление би извършил, ако е с домашен арест с електронна гривна. Така че не приемам други мотиви за опасност от укриване и извършване на друго престъпление. Надеждата ни е в съда да определи една безпристрастност. Защото той е обвинен в най-тежкото възможно престъпление с умисъл, без каквито и да е доказателства. Какъв умисъл може да възникне за 8 секунди. За колкото възниква инцидентът. Да, той е ужасен. Но не е умишлен. Никола не е искал да стане този инцидент. И ще понесе последствията си“.

Съдът ще се произнесе по-късно днес.