Гръдна аневрзима е причината за смъртта на 16-годишния състезател по плуване Емил Раковски, който колабира по време на международно състезание в "Парк Арена ОЗК" - Бургас в неделя, сочи заключението на съдебно медицинската експертиза. Това е опасно разширение на аортата в гръдния кош, надвишаващо нормалния диаметър с над 50%. Често протича без симптоми. В случая обаче Емил се е оплакал от нетипична за него силна болка в главата два дни преди състезанието. Неразположението продължило 48 часа. Заради болката е бил прегледан от лекар, но медицинското лице не е установило проблем. Емил отива на състезанието, а потапяйки се във водата - колабира.

От съобщение на Национален спортен клуб "Олимп" става ясно, че родителите на десетокласника събират средства за неговото погребение.

Ето и цялото съобщение на спортния клуб:

Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб „Олимп“, с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките на Емил Раковски.

След огромна трагедия като тази животът ни не може просто да продължи по обичайния начин. Всички тренировки на абсолютно всички групи в НСК “Олимп” днес се отменят.

С разрешение на родителите му днес (23.02.) от 19:00 ч. на външните игрища в Овергаз Арена ще се проведе бдение, с което да си кажем “Сбогом” с нашия приятел. Всеки, който желае да запали свещичка за нашия съотборник и да покаже уважение към близките му, е добре дошъл.

След направена аутопсия причината за трагедията е установена - гръдна аневризма.

За всички желаещи плувци, родители, треньори и неговите съотборници ще предоставим грижите на психолог. Моля, да се обърнете към личния си треньор!

Всеки желаещ може да се включи и подкрепи с дарение към семейството на Емо, което да помогне за обезпечаване на разходите за погребение.

КАК ДА ПОМОГНЕМ

Всеки, който иска да помогне със средства за погребението на Емил, може да го направи като дари по сметката на баща му Йордан:

Банкова сметка: BG51UNCR70001515303761

Титуляр: Йордан Раковски