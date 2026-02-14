Бургас е най-добрият избор за изразяване на най-красивото чувство – любов. Днес, на 14 февруари, хората по крайбрежната алея в Морската градина бяха привлечени от красиви светлини точно на брега, в района на големия паркинг. Там десетина млади момчета и момичета се суетяха около специална арка, с червен килим и свещи към нея. Младите хора бяха изключително развълнувани. „Предстои предложение за брак. И момичето, и момчето са наши приятели, но за нея е изненадата. Чакаме ги с нетърпение.“, споделиха младежите.

Друг нестандартен и впечатляващ жест за любимите душички направи Зоопаркът в Бургас, който отбеляза Деня на влюбените по нестандартен начин – с любов, хумор и специални изживявания сред животните. Освен романтични моменти, посетителите участваха в провокативна кампания под името „Кръсти африкански червей на бившия и нахрани суриката Тимон“.

А всички животинки получиха специални хранички по повод празника, като сред тях беше и една от най-големите красавици – Багира.

снимка: Зоопарк Бургас