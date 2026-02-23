Предложих на МС да вземе решение, с което да предложи на президента да освободи от длъжност гл. секретар на МВР г-н Рашков. Това съобщи вътрешният министър Емил Дечев.

По думите Министерският съвет е взел такова решение и то е изпратено на президента на Република България.

„Ние като служебно правителство нямам много време, за да организираме едни честни и законосъобразни избори“, коментира той.

Според него главният секретар на Министерството на вътрешните работи е най-висшата професионална длъжност във ведомството и има важна роля в изборния процес.

Като причини той открои местните избори в Пазарджик; начинът, по който полицията е реагирала на провокациите на протестите на 26-и ноември 2025 година; изчезването на висшето професионално ръководство, след като се появи новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа „Петрохан“; провалът при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица през юли 2025 г.; главният секретар на МВР не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата.

„Главният секретар, който е на най-висшата длъжност в МВР и трябва да бъде за пример, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. Едва днес, след като разпоредих проверка по този въпрос - по отношение на всички ръководители в министерството, и след традиционния теч на информация, всичките пет бяха платени“, разясни Дечев.