Свлачище в източната част на крайбрежната алея в Ахтопол притеснява местните жители. Големи фрагменти от скали са се откъснали и паднали в морето. Съществува реална опасност за хората и сградите в района. Жителите на морското градче настояват брегът да бъде укрепен до началото на летния сезон.

Местните живеят в страх

Само на метри от опасния участък се намират домовете на местните, както и една от най-посещаваните пешеходни зони в града.

Силвия Братанова има хотел до самата пропаднала алея. Пред Bulgaria ON AIR тя споделя, че това е проблем, който продължава да бъде неразрешен. Тя добавя, че свлачището ще стигне до къщите, а това ще е проблем, защото туристите ще спрат с посещенията си.

"Притеснява ме, че няма решение, че поне за лятото туристопотокът по тази алея да може да продължи, да минават хиляди туристи, да се радват на нашата природа, на нашето море, на нашето слънце", каза жител на Ахтопол.

Според местните жители проблемът се задълбочава с всеки изминал ден.

"Тук повече от 90% от къщите са стари, т.е. това не е следствие на презастрояване или нови имоти и хотели, построени на това място. Надяваме се този път наистина да се вземат мерки", каза друг жител на града.

Крайбрежната алея в Ахтопол и в миналото е била застрашена от свлачищни процеси.

Реакция на общината

От местната администрация посочват, че е уведомено регионалното министерство и предстои да бъде сформирана комисия с участието на специалисти от "Геозащита".

"Общината вече е възложила проектиране на нова алея - говорим за настилки, осветление, парапети, отводняване на дъждовни и повърхностни води. Това обаче само по себе си не решава проблема - нужно е брегоукрепително съоръжение. Обръщам внимание, че брегоукрепването е функция на държавата и на ресорното министерство", заяви зам.-кметът на община Царево Денис Диханов.

Докато алеята бъде укрепена, жителите на Ахтопол настояват районът да бъде спешно обезопасен.