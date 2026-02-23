Близо 50 български туристи останаха без багаж след чартърен полет до египетския курорт Шарм ел-Шейх, организиран от известна туристическа компания. При пристигането си пътниците установяват, че 23 куфара липсват. Сред засегнатите са и семейства с малки деца, както и възрастни хора.

В изчезналите куфари е имало и лекарства за хронични заболявания, и скъпа техника, разказа за БНР един от потърпевшите Пламен Бузов:

"Обикаляхме аптеки, магазини, за да можем да си купим някакви необходими от първа нужда неща, не някакви специални неща. Възможно е да има хора с диабет, със сърдечни проблеми и т.н., за които са необходими по-специфични лекарства и не знаме дали ще ги открием".

Бузов съобщи, че на летището в Шарм ел-Шейх пътниците са разбрали, че куфарите им вероятно са в Оман. Ситуацията се усложнява от факта, че почивката на групата е едноседмична и има риск туристите да са се прибрали в София, без да получат вещите си навреме.

Част от засегнатите ще сезират българските институции, включително консулската служба на България в Египет, както и компетентните органи в страната.