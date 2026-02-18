Работим по всички възможни версии шестимата простреляни в района на Петрохан и под връх Околчица да са станали жертви на криминално престъпление, на убийство, на самоубийство. Не сме изключили никоя версия, но доказателствата към момента сочат, че най-вероятно при Петрохан се касае за самоубийства, а при Околчица - за убийства, последвани от самоубийство, заяви на брифинг заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова. Продължаваме да изясняваме детайлите и ако бъде установена друга фактическа обстановка от тази до момента, ще предприемем необходимото. Нищо няма да остане покрито, добави прокурор Николова.

Предоставена бе нова, допълнителна информация за хода на разследванията по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. В брифинга участваха още заместник още директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров, началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП Ангел Папалезов, инспектор Детелин Дашев от отдел "Криминална полиция" към ГДНП.

Прокурор Наталия Николова представи подробности за установеното до момента от разпити на свидетели, огледи, претърсвания и изземвания, експертизи, както и за предстоящите действия по разследването.

На брифинга бяха показани карта на местоположението на охранителните камери в района на Петрохан и видеозаписи от тях. Установено е, че част от камерите се включват само и единствено при движение. Друга част, за съжаление, са унищожени при пожара в хижата. Имало е и камери, които не са работили. Установено е, че външни лица в хижата в Петрохан не е имало, а АТВ и джипове не са стигали до нея.

По оръжията, открити на местопроизшествието, има ДНК на тримата простреляни мъже. Открити са барутни частици по ръцете на двама от намерените пред хижата. По ръцете на третия е имало кръв, но са открити барутни частици по левия и десния му ръкави. Барутни частици са открити и по ръкавите на другите двама мъже.

Във връзка с тримата простреляни в кемпера под връх Околчица към настоящия момент експертизите показват наличие на капсулни микрочастици по ръцете и ръкавите на двама от тях, а в кръвта на И.К. - наличие на фенобарбитал.

Работи се активно и по отделените от делото на Окръжна прокуратура-София материали, изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура. Изискана е информация от Агенцията по вписванията за регистрацията на сдружението, както и за длъжностни лица, които имат отношение към нея. От Министерството на околната среда и водите е изискана преписката за споразумението между министерството и сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Назначени са данъчни проверки (ревизии) на всички лица, които имат отношение към дейността на групата. Предстои приобщаване и анализ на информация, представляваща банкова тайна, относно постъпленията на парични суми към сдружението и към физически лица, установяване на всички дарители, както и на мотива за даренията.

Във връзка със сигналите за дейността на групата в предходни години, прокурор Николова посочи, че по случая „Костинброд“ е проведено разследване, въпреки че бабата и дядото на 8-годишно дете са оттеглили сигнала си с нотариално искане от подателите, с което категорично настояват институциите да прекратят всякакви действия. Николова уточни, че са проведени разпити, включително на малолетни деца в присъствието на психолог, при които съмнения за неправомерни действия не са потвърдени. Изискани са справки и съгласие за задгранични пътувания и др. като събраният доказателствен материал е анализиран в цялост.

„Срещаме отказ от съдействие, не намерихме подкрепа от родителите не само по този случай, а и за останалите членове на групата, особено на тези в детска възраст“, каза прокурор Николова.

Главен комисар Захари Васков съобщи, че с негова заповед е назначена проверка на две районни управления във връзка с издадените разрешителни за оръжия на членове от групата, обитавала хижата в района на Петрохан.

Прокуратурата се старае да работи бързо, но преди всичко се старае да работи прецизно. По никакъв начин няма да се стигне до затваряне на казуса, преди да се установят всички факти и обстоятелства. Предстои назначаване на нови експертизи. Разговаряли сме с най-добрите експерти в областта на психологията, които да помогнат за изясняване на мотивите за случилото се.

Като прокурори не политизираме случая и не желаем той да бъде политизиран. Но фактите сочат, че хора от групата са имали контакти с политици и министри, с длъжности лица и това също се проверява, уточни прокурор Николова.

Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването при спазване принципите на законност и обективност.