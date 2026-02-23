Увеличението с 5% на заплатите в публичния сектор ще се запази и с новия удължителен закон за бюджета, който ще действа след 31 март. Това обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски.

До няколко дни служебният кабинет ще обяви кога ще внесе втория удължителен бюджет в Народното събрание, който също ще бъде за три месеца.

Клисурски отбеляза, че много министерства, агенции и общини все още не са увеличили заплатите на служителите си с предвидените в сегашния удължителния закон за бюджета 5% от 1 януари 2026 г. Затова Клисурски призова ръководителите на бюджетните структури, които още бавят повишенията, да направят това.

От изказването на Клисурски не стана ясно, защо повишенията на бюджетните заплати се бавят, но най-вероятно е заради липсата на пари.

Припомняме, че падането на правителството на Росен Желязков заради декемврийските протести осуети приемането на редовен бюджет за 2026 г., като вместо това Народното събрание гласува удължаване на действието на бюджет 2025 през първите три месеца на тази година. Въпреки ограниченията пред по-големи разходи от миналогодишните, депутатите почти единодушно гласуваха заплатите във всички бюджетни структури да се повишат с 5% от 1 януари 2026 г. - колкото е инфлацията в края на декември. Действието на удължителния закон за бюджета е само за месеците януари, февруари и март. Ново удължаване може да има също само за три месеца, т.е. от април до юни.

Клисурски съобщи още, че на извънредното днешно заседание на Министерския съвет ще бъде приета план-сметката за изборите, насрочени на 19 април. Информацията за стойността на вота ще бъде обявена по-късно днес.

На журналистически дали ще запази ръководителите на НАП, Агенция "Митници" и другите структури към финансовото министерство, министър Клисурски заяви: "Към момента, и тази седмица включително, ще се запозная подробно с дейността на колегите. Преди да съм запознат с данните също няма как да коментирам подобна тема".

Коментарите по повод бюджета и възнагражденията в бюджетните сектори финансовият министър направи по време на редовния брифинг на Координационния център за еврото днес.

Клисурски се обърна към представителите на изпълнителната власт с очакване за ефективен контрол върху необосновано вдигане на цените. „Очакваме проверките да продължат в пълна сила не само като количество, но и като качество. Проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни – там, където няма проблем“, заяви той.