Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов обясни за присъствието на американски военни самолети на летището в София. Това се случи след заседанието на правителството днес.

"Това са самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Това учение е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван ще бъде не повече от 500 човека", посочи Запрянов.

"Единственото ангажиране на летище "София" с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище, тъй като ние не разполагаме на летище "Враждебна" с достатъчно места за паркиране на самолети. Това е резултат от дългогодишните приватизационни действия, които са довели до отчуждаване на част от имотите на ВВС, предоставени в частни ръце и сега сме ограничени в разполагането на тези средства само на военната зона. Така че, не говорим за участие на летище София в учение, а говорим за използване на свободна паркоплощ от летище за летателни апарати", уточни той.

"Това разполагане и това учение не засягат по никакъв начин дейността на международното ни летище "Васил Левски и неговата планова дейност", категоричен бе военният министър.

"Искам да разсея по всякакъв начин разпространената спекулативна информация, че летището ще бъде затваряно за някакви други военни цели. Затварянето на летището е единствено и само във властта на летищните власти и те го затварят за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището", коментира той.

"Другото, което искам да разсея - това учение по никакъв начин не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран", увери Атанас Запрянов и продължи така:

"Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на САЩ срещу Иран. В България няма и не е имало ударни средства, които да достигат територията на Иран. Тези летателни апарати са изключително логистични и могат да извършват зареждане във въздуха на летателни апарати. Ние ще ги използваме включително за подготовка на нашите летци. Самолетите са от Стратегическите сили на САЩ в Европа, Европа няма способности за зареждане на самолети във въздуха, това са американските самолети, които обслужват НАТО и те могат да оперират по целия Източен фланг".

"Това разполагане е всъщност учение за изпълнение от България на задължението си като страна домакин. Ние, по целите си за отбранителните способности на НАТО, имаме планирани летища, гари, пристанища, транспортни коридори и ЖП-коридори за осигуряване на член 5 от Вашингтонския договор, така че няма нищо извънредно, което да налага тази тревога, която сега се разпространява - едва ли не, че летище София ще бъде част от някакъв елемент за бойни действия или затворено, или така нататък", успокои Запрянов.