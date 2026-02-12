Волейболният „Нефтохимик 2010“ ще гостува в Международния младежки център-Бургас. Фен срещата е на 17 февруари (вторник) от 18:30 часа.

Треньорът на бургазлии Иван Станев, заедно с част от играчите на тима, ще разкажат повече пред публиката за триумфа с купата на България през януари тази година.

Присъстващите ще имат възможност да задават своите въпроси, да се снимат с представителите на ВК „Нефтохимик 2010“, да си вземат автограф с тях, както и да се снимат с купата.

Целта на срещата е бургаският клуб да вдъхнови младежите от клуба по волейбол към ММЦ-Бургас, както и всички останали зрители.

„Елате заедно да изкажем нашата благодарност към „Нефтохимик 2010“, затова, че ни направиха за пореден път горди със своите успехи“, приканват от ММЦ-Бургас.

Входът за събитието е свободен.