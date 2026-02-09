„Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Искам да изкажа съболезнования на абсолютно всички близки на загиналите. Искам да благодаря и на всички хора, които излязоха в подкрепа на тези, които бяха жестоко погубени“, заяви майката на загиналия 22-годишен Николай Златков.

По думите ѝ е недопустимо хора да бъдат заклеймявани и наричани престъпници, преди да бъде доказана тяхната вина.

„От една седмица имаме първо три жертви, а още от първия ден започна да се излива жестока помия върху хора, които не могат да се защитят. Това продължи цяла седмица. Вси(ки бяхме съсипани, каза тя.

„Давам това интервю днес, за да мога утре да изплача сина си“, допълни почернената майка.

Бях преди около месец горе за два дни и прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Синът ми ни направи сарми".

Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" майката на убития Николай Златков, чието тяло беше намерено в кемпер под връх Околчица.

Тя подчерта, че хората в хижа "Петрохан" не са имали четири джипа, каквито са забелязани в района в неделя вечерта, преди трагедията.

Според Ралица Асенова в хижата не е имало оръжия, а само лъкове и пушки за пейнтбол.

"Имаше музикално студио, имаше работилница за глина, имаше библиотека", посочи тя.

Асенова категорично отрече да е имало задължителни религиозни практики в хижата.

"Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях", подчерта Ралица Асенова.

Тя разказа, че е оказала пълно съдействие на полицията, където са се опитали да я убедят, че не е познавала истински жертвите.

Когато разбрала за станалото в хижа "Петрохан" тя веднага тръгнала към село Българи, където Ивайло Калушев имал къща. По нейните думи тя мислела, че синът ѝ е там. Там я спряла тежко въоръжена полиция.

"Там камера няма", категорична е Асенова за записите от хижа "Петрохан", показани днес на брифинг от разследващите органи.

"Аз няма да изляза повече в ефир. Повече няма да говоря", добави майката на Златков.

Източник: NOVA