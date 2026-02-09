19-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август м.г. блъсна с АТВ в пешеходна зона в Слънчев бряг петима души, при трагедията загина 35 – годишна жена, а 4-годишният й син остана с трайни увреждания, поиска днес от съда в Бургас да бъде пуснат на свобода. Причината- бил лишен от възможността да продължи образованието си в арест.

„Никола Бургазлиев е в ареста от 14 август 2025 г., т.е. почти 6 месеца, законът дава възможност да се направи искане за освобождаването. По настоящем, не без наше съдействие, делото беше приключено, предявянето и е на етап произнасяне на прокурора, т.е. разследването е приключено. Няма никаква опасност обвиняемият да наруши хода на разследването. Има редица обстоятелсва, които са ни мотивирали да поискаме изменение на мярката, като основната от тях е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да си завърши средното образование, което е в разрез, както с Конституцията на Република България, така и с редица европейски решения, по които страната ни е осъдена, затова че е нарушено правото на лицата да завършват образованието си в условията на арест. И като отчитаме неговите данни като личност, липсата на опасност да извърши каквото и да е престъпление или да се укрие, това ни дава основание“, каза днес адвокатката му Галя Колева.

Според прокуратурата обаче твърденията на защитата са несъстоятелни. Ние сме готови да внесем делото в съда. Това обаче обективно е невъзможно, защото по искане на защитата то се намира в съда за разглеждане на мярката за неотклонение. Разрешено е на същия да се обучава. Това обвинение към прокуратурата е неприемливо към този момент, заяви прокурор Христо Колев.

„Това момче живее в същия ад, в който живеят близките на Хриси и Марти. И ние изключително много им съчувстваме. Всяко едно от нашите действия е насочено не само към защита на неговите права, но и на правата на обществото. Защото, повярвайте ми, едно незаконосъобразно разследване не е само във вреда на обвиняемия, а и във вреда на цялото общество“, подчерта защитата.

Междувременно пред съдебната палата близки на пострадалото семейство остро реагираха на искането за изменение на мярката за неотклонение. "При едно такова престъпление, за което има такива доказателства - видеозапис от тръгването на превозното средство до спирането му в стената и наркотици в кръвта, защо трябва да го пускат под домашен арест? Един път беше пуснат в Несебър, това ще е втори път. Всичко става, защото в нашата държава цари беззаконие. Човек, който помита пет човека с наркотици в кръвта, ще го пуснем под домашен арест?!", каза чичото на пострадалото дете и брат на загиналата жена Юлиян Здравков.

С плакати "Дайте шанс на Никола да завърши", "Справедливост за Никола" и "Никола не е убиец" негови съученици пък се събраха на контра демонстрация отново пред сградата на съда в Бургас, за да изразят своята солидарност. "Не е действал умишлено. Такива инциденти се случват постоянно", заявиха учениците.

Очаква се по-късно днес Окръжният съд да се поризнесе достатъчни ли са аргументите на защитата в подкрепа на искането за освобождаване.