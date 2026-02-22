Политическите сили в Бургас не се разбраха за позициите на председател и секретар в Районната избирателна комисия (РИК) за предстоящите парламентарни избори. Консултациите между партиите бяха проведени днес при областния управител Владимир Крумов. За председател на РИК от коалиция „ГЕРБ-СДС" предложиха Фани Семерджиева, а от партия „Възраждане"– Иван Иванов. Коалиция „ПП - ДБ" излъчи Георги Михов за секретар на комисията. Предложение за секретар направиха и ПП „Движение за права и свободи – Ново начало" – Натали Христова и коалиция „Алианс за права и свободи" – Джема Мюмюнова .

Две са предложенията за зам.-председатели на РИК Бургас. Партия „Има такъв народ" излъчи Маргарита Събева, а коалиция „БСП – Обединена левица" Любима Бургазлиева.

Партиите и коалициите се обединиха РИК – Бургас да има 4 заместник-председатели.

След дискусия не бе постигнато съгласие между участниците както по отношение на избора на председател, така и на секретар. В тази ситуация Централна избирателна комисия трябва да разпредели ръководните позиции на РИК.

Общият брой на членовете на РИК e 17, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар.

Право на участие в състава имат „ГЕРБ-СДС" – 5 членове; за коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България" – 3 членове; за партия „ВЪЗРАЖДАНЕ" – 2 членове; за коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало" – 2 членове; за коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" – 1 член; за партия „Има Такъв Народ" – 1 член; за коалиция „Алианс за права и свободи" – 1 член; за партия „МЕЧ" – 1 член; за партия „ВЕЛИЧИЕ" – 1 член.