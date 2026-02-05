Депутатите гласуваха на второ четенe промените в Изборния кодекс, с които се ограничават броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства.

Най-засегнати от тези промени ще бъдат живеещите в САЩ, Великобритания и Турция, като предложението е внесено от "Възраждане".

Политическите сили спориха с часове по промените в Изборния кодекс и най-вече за правото на българите в чужбина да гласуват.

"Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в България. Ако обича родината си, той може да отиде в консулството", заяви Драгомир Стойнев от БСП-Обединена левица.

„Предстои това Народно събрание да извърши покушение срещу избирателните права на нашите съграждани, които в изборния ден няма да са в България. Прави се немотивирано и в резултат на тъмни политически сделки”, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Мнозинството не прие за разглеждане предложението на ПП-ДБ за въвеждане на поетапно електронно дистанционно гласуване.

„Аз бях поддръжник на такъв вид възможност за гласуване. Но едно събитие промени моето мнение - един уважаван от вашите среди юрист - Лена Бориславова”, заяви Александър Иванов от ГЕРБ-СДС. Той визира случая с електронния подпис на Бориславова и входирането на документи в Агенцията по вписванията.

Божидар Божанов от ПП-ДБ пък му обясни, че „има разлика между електронен подпис и електронна идентификация”.

Бившият финансов министър Асен Василев постави рекорд от трибуната на Народното събрание като реши да направи разбор на резултатите от предните избори. От трибуната лидерът на ПП подчерта изрично пред Рая Назарян, че ще коментира всеки параграф от текстовете за изменения и прогнозира, че това ще му отнеме около 80 минути. Депутатът започна да изброява броя на гласувалите, разпределението им по партии, подкрепен от наръч листове. А при всяка секция, която обявяваше, добавяше и "Колегите от ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН искат да лишат от правото на глас..." след което посочваше избирателите в нея.

„ПП-ДБ са просто царе на политическото лицемерие. Давам пример с предложението им да обсъдим електронното гласуване, при положение, че е ясно, че това не може да се случи сега”, заяви Тошко Йорданов от ИТН.