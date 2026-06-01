Бившият футболист на „Нефтохимик“ и „Черно море“ (Варна) Стамен Ангелов е задържан като лидер на организирана престъпна група за трафик на наркотици по суша и въздух. Според официалната информация наркотичните вещества са били съхранявани в база на земеделска кооперация в ямболското село Зимница и транспортирани както с товарни автомобили (ТИР-ове), така и с хеликоптер. На място са открити 250 кг марихуана, в момента, в който прехвърляли наркотика от едно превозно средство в друго са заловени трима души, а при опит за бягство на входа на София е спипан и 39-годишният бивш полузащитник. Днес той има и рожден ден.

Операцията е реализирана по разработка на ДАНС под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас и с участието на служители на ГДБОП. По случая са работили шестима следователи и трима прокурори, като подготовката е продължила няколко месеца. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев определи операцията като "безпрецедентна". И подчерта, че "усилията в посока борба срещу разпространението на дрога ще продължават с още по-голям интензитет".

Директорът на специализирана дирекция в ДАНС Данчо Желев обяви, че моментът за провеждане на операцията е бил избран след анализ на събраната информация, така че службите да разполагат с тактическо предимство. И след дълго наблюдение, атакували в момента, в който трима трафиканти прехвърляли наркотиците от едно превозно средсктво в друго.

Складовата база е била оборудвана с камери за видеонаблюдение, а лидерът на групата - Стамен Янев наблюдавал действията на разследващите в реално време от разстояние. След като е забелязал присъствието на оперативните служители, той е напуснал мястото, но впоследствие е задържан.

„Всички членове на групата са установени, ролите им са изяснени, проверени са адреси и използваните от тях автомобили“, уточни Данчо Желев, директор на специализирана структура в ДАНС. Той отказа да коментира дали се разследва участието и на други лица, останали в сянка, както и дали има данни за търговия с гласове.

По информация на разследващите наркотиците са били предназначени за Турция и са транспортирани до там с хеликоптер и товарни автомобили. Има данни, че преди две години именно с този хеликоптер е била засечена пратка със 100 кг наркотици в южната ни съседка. Тогава обаче пилотът успял да избяга.

Припомняме, че в нощта между 16 и 17 юли 2025 година нерегистрирани хеликоптер излита от България и на ниска височина навлиза във въздушното пространство на Турция, където обаче е засечен от радари.

В района на Къркларели (Лозенград) са изхвърлени пакети с марихуана, тежащи 101 кг. След доставката хеликоптерът необезпокоявано се е върнал в родината ни.

В моментавластите установяват, чия собственост е хеликоптерът, възможно ли е той да е бил внесен у нас от чужбина на части или пък е закупен от България. Ст. комисар Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП отказа да детайлизира, колко пъти хеликоптерът е навлизал във въздушното пространство на чуждата държава и засичан ли е радарите.

"Хеликоптерът няма обозначителни знаци, серийни номера, няма регистрация, така че към момента е трудно да кажем кой е реалният собственик", поясни Данчо Желев от ДАНС.

Наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев посочи, че ако бъдат признати за виновни, организаторът на групата е заплашен от между 5 и 15 години затвор и глоба от 10 000 до 50 000 евро, а останалите участници могат да получат наказания от 3 до 10 години лишаване от свобода.