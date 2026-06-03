в големия отбор на "Мача на Надеждата", който ще се проведе на 06.06.2026 г. в Бургас от 17:00 ч., се включва
Едно от лицата на съвременното британско кино и телевизия – актьорът Найджъл Бойл се включва в големия отбор на "Мача на Надеждата" в Бургас. Събитието е на 6 юни, от 17.00 часа на стадион "Лазур".
Найджъл Бойл, станал световно известен с безапелационната си и ключова роля на инспектор Иън Бъкълс в мегахита на BBC „Line of Duty“, както и с ролите си в култови продукции като „Peaky Blinders“ и „Coronation Street“, е човек, който умее да държи публиката в напрежение до последната секунда. Този път обаче той излиза на терена извън сценарий, воден от най-важния мотив – солидарността.
Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени по следните начини:
Онлайн: В мрежата на Eventim.bg - https://shorturl.at/6priP
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В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.
На място в Бургас: Физическите каси на „Часовника“ и касата на Операта.
Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват на стадиона, но искат да подкрепят каузата, в сайта на Eventim са достъпни и виртуални билети-дарения - https://shorturl.at/V9J3V
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Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.
За каузата е активна и SMS кампания чрез изпращане на съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).
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