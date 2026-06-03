Кметът на Поморие Иван Алексиев разпореди незабавно спиране на всички строително-монтажни работи на територията на град Поморие и град Ахелой, включително в курортните комплекси, ваканционните и вилните селища, както и туристическите обекти, разположени извън границите на населените места. Ограничението ще бъде в сила за периода от 15 юни 2026 г. до 15 септември 2026 г.

Мярката цели осигуряване на нормален туристически сезон и намаляване на шумовото и транспортно натоварване в активния летен период. Забраната не обхваща определени обекти с обществено значение и стратегическа важност, по които строителните дейности ще продължат.

Сред изключенията са проектите за модернизация на образователната среда в ОУ „Христо Ботев“ в Ахелой, както и изграждането на Младежки център в Поморие. Допускат се още дейности по енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително обекти в кв. „Свобода“ в Поморие и на ул. „Яворов“ 70.

В списъка с изключения попадат и проекти за реконструкция и преустройство на бивша сграда на Министерството на правосъдието в многофункционална обществена сграда, както и мерки за енергийна ефективност в публични сгради от културната инфраструктура в Поморие и Ахелой.

Продължават и дейности, свързани с инфраструктурата на рибарското пристанище в Поморие и лодкостоянката в Ахелой, включително поетапни подобрения за улесняване на разтоварването и съхранението на улова.

Допуснати са още проекти за основен ремонт на ул. „Княз Борис I“ (етапи 1, 2 и 3), изграждане и обновяване на спортни и детски площадки, както и реконструкция на ВиК мрежата в рамките на „Интегриран воден проект на област Бургас – фаза 2“, финансиран по Програма „Околна среда 2021–2027“.

Изключения се правят и за изграждане на светофар на кръстовището на ул. „Манастирска“ и ул. „Мусала“, както и за проекти за фотоволтаични системи в социални услуги и съпътстваща електрическа инфраструктура.

Съгласно чл. 15, ал. 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), изключения от забраната се допускат единствено за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни дейности.

Документът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Бургас. Обжалването не спира действието на Решение № 748 от 25.02.2026 г. на Общински съвет – Поморие.