Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България, след решение на Министерския съвет от 3 юни 2026 г. Той поема поста след Румен Спецов и става една от ключовите фигури в механизма за държавен контрол върху стратегически обекти от значение за националната сигурност.



Кой е Евгени Симеонов

Инж. Евгени Симеонов е дългогодишен служител в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), където преминава през няколко експертни и ръководни позиции, свързани с контрола върху качеството на течните горива.

Професионалният му път в държавната администрация започва през 2016 г., когато постъпва като младши специалист в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН.

През периода 2017 - 2020 г. е старши инспектор в същата дирекция, а между 2020 и 2022 г. заема длъжността главен инспектор.

През 2022 г. е назначен за заместник-председател на ДАМТН, а впоследствие оглавява агенцията като председател. Назначението му начело на регулаторния орган беше потвърдено и от Министерския съвет.



Образование

Евгени Симеонов има инженерно и икономическо образование.

През 2017 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър - инженер“ по специалността „Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София.

През 2011 г. завършва магистърска степен по „Бизнес администрация“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов.

Преди това получава бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ в Колежа по икономика и администрация в Пловдив през 2009 г.

Владее английски език и работи с различни специализирани компютърни системи и софтуерни продукти.



Кариера в частния сектор

Преди да постъпи в държавната администрация, Симеонов развива кариера в частния сектор, включително в компании, свързани с търговията на горива.

Между 2008 и 2016 г. е управител на „Стронгхолд“ ООД - дружество, занимаващо се с внос и търговия на потребителски стоки.

В периода 2009 - 2016 г. е управител на „Елвит Груп“ ЕООД, чиято дейност включва внос и търговия на текстилни стоки и петролни продукти.

По-рано, между 2006 и 2007 г., работи като супервайзър в „МГС Ойл“ ООД - компания, развиваща дейност в областта на търговията с безалкохолни напитки и петролни продукти.



Връзката му с енергийния сектор

Макар основната му кариера през последното десетилетие да е свързана с държавния контрол и надзор, Симеонов има дългогодишен професионален опит в сферата на течните горива.

В ДАМТН той работи именно в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“, която осъществява проверки на горива, използвани на българския пазар.

Преди това участва в управлението на дружества, чиято дейност е свързана с търговия на петролни продукти.



Защо беше назначен за особен търговски управител

На 3 юни 2026 г. Министерският съвет освободи Румен Спецов като особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ и назначи на негово място Евгени Симеонов. Решението беше обявено след заседание на правителството.

Според информацията, огласена от кабинета, кандидатурата му е била разгледана и подкрепена от компетентните държавни институции.

Смяната на Румен Спецов идва само седмица след сериозен законов обрат в парламента. В края на май депутатите от „Прогресивна България“, ДПС и части от ДБ и ПП приеха на първо четене поправки, които драстично ограничиха правомощията на Румен Спецов в рафинерията в Бургас. Досега той имаше правото да продава активи на руската компания дори без нейно съгласие, но с новите текстове тези действия се подлагат на съдебен контрол. Според опозицията, досегашните широки правомощия са криели огромен риск България да загуби евентуално арбитражно дело срещу прекия собственик на рафинерията – швейцарската „Литаско“.