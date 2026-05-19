Съществено ограничаване на правомощията на особения търговски управител на предприятията на “Лукойл” в България предвижда проект за промени в Закона за административно регулиране на дейностите, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, внесен от “Прогресивна България”.

Предвижда се възстановяване на съдебния контрол върху действията на управителя. Ако текстовете бъдат приети, негови решения, включително сделки, свързани със собствеността на дружествата, ще могат да се обжалват пред съда. В момента подобни актове не подлежат на съдебен контрол.

Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение, като искове за тяхната нищожност ще могат да се предявяват от институции като министъра на икономиката, Министерски съвет, прокуратурата, както и от акционери и съдружници в дружествата.

Допълнително се въвежда задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Сроковете за завеждане на дела са ограничени до 14 дни от узнаването и до три месеца от съответната сделка.