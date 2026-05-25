"България сега се отваря за големите концерти на света, т.е. "Евровизия" трябва да бъде първа стъпка. Това трябва да стане мултиплициращо събитие, което да даде силен тласък на българския туризъм за в бъдещи периоди, за да може ние да напълним Черноморието и страната с много повече туристи."

Това заяви проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма по БНР.

По думите му очакванията са за средно по 3000 души на ден, дошли от чужбина за конкурса. "Това са 3000, които са дошли специално за събитието. Самото събитие иска да има още около 4000 места, единични стаи, главно за хора, които са свързани със самата програма и организация, т.е. хора, които ще дпйдат от телевизии, изпълнители, всички снимачни екипи, експерти, журита и т.н. Ние разполагаме с тези легла и с много повече легла. Ще има совалки до Боровец, до Пловдив, така че никой няма да остане на улицата".

Проф. Драганов предложи Бургас, Варна или Слънчев бряг като най-подходящи да посрещнат събитието, въпреки, че София има всичко необходимо за това.

"Аз разглеждам това събитие като възможност да се даде един голям тласък за развитие на един регион. София стои много добре, София има всичко - тя има залата, има летището. Най-лесно е да бъде София. София ще има туристите. Но ние, ако искаме да тласнем морето - тук са Варна и Бургас, споменах и Слънчев бряг, който трябва да изгради зала. Ако разбираме за какво става въпрос - това щеше да бъде Слънчев бряг и веднага щеше да започне строителството на една зала", каза експертът

По думите му ако направим една такава инвестиция, в бъдеще тя ще носи много милиони за страната.

"Смисълът на "Евровизия" не е 4 дни с по 3000 души, а смисълът на "Евровизия" е да разгънем един район така, че той да може да се използва целогодишно и Бургас да бъде видян не като морска столица, а като културна столица на Европа", подчерта той.

Според него това трябва да бъде мисленето в България - как ние можем да използваме инструмента "Евровизия", за да направим многомилионен приход, много по-голям от този, който би дошъл от елементарно мислене - да не похарчим пари, а да минем метър.

Според него, такова събитие в Бургас няма да навреди на туристическия сезон през лятото, а "София и без това е задръстена вече от туристи".

Румен Драганов обаче подчерта, че Бургас трябва изключително да наблегне на организацията на таксиметровите шофьори - с или без "Евровизия".

"Копърките" ще руинират целия български туризъм, т.е. тази практика, която я има по Черноморието - качваш се и плащаш колкото ти поискат, това трябва да се прекъсне, независимо дали ще има "Евровизия", или няма да има. Трябва да разберат тези хора, че не могат да паразитират на труда на хората, които се занимават с туризъм и някой да ги причаква тук-там по ъглите и да им обира портфейлите. Просто това не може да стане", обясни той.