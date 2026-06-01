Бившият капитан на националния отбор по волейбол и настоящ депутат от "Прогресивна България” Владимир Николов обяви, че управляващите обсъждат съкращаване на срока за майчинството, но това решение би било обвързано с осигуряването на достатъчно ясли за децата.

"Тук проблемът не е увеличението на парите за втората година от майчинството. Проблемът е, че майките не могат да намерят ясли за децата си”, каза Николов в ефира на бТВ.

По думите му много жени биха искали да се върнат по-рано на работа, но не могат, защото няма ясли за децата им, особено в големите градове.

"Аз съм имал разговори с много майки. Те предпочитат да работят. Не искат да стоят вкъщи, но част от тях стоят вкъщи, защото няма ясли за децата им", каза Николов.

Той заяви, че ще бъдат предложени конкретни мерки за справяне с този проблем, както и за ограничаване на дискриминацията срещу жени в детеродна възраст на пазара на труда.

Майчинството в България е две години и е най-дългото в Европейския съюз. През първата година майката получава 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски.

През втората година обезщетението е доста по-ниско, като в момента е по-малко от 400 евро. Има стимули за предсрочно връщане на работа, като в тези случаи майката получава 50% от заплатата си заедно с обезщетението.