Петима души, сред които и практикуващи лекари, са задържани при разследване на схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт. Според прокуратурата обвиняемите са отчели фиктивни прегледи и медицински манипулации чрез вписване на хора като пациенти, без реално да са получавали медицинска помощ.

От около месец Окръжна прокуратура–Пловдив наблюдава разследване за престъпления, свързани с източване на средства от Здравната каса и бюджета на НОИ. Престъплението, за което се води досъдебното производство, е за извършени действия в особено големи размери и с изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Иззети са веществени доказателства и са извършени процесуално-следствени действия, които са довели до значителен резултат относно установяване на лицата и средствата, които са отклонени по неправомерен начин. Задържани са петима души, които са привлечени в качеството на обвиняеми – за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел; пране на пари и източване на средства от Здравната каса.

Част от задържаните лица, са с медицинско образование, като са практикуващи лекари, които в своята практика, са използвали служебното си положение, за да се получават неправомерно средства, като са декларирани фиктивни прегледи и манипулации. В схемата са участвали още няколко лица, които са подпомагали обвиняемите, за да си набавят хора – вписвани като пациенти, на които не са били извършвани прегледи.

Привлеченият като обвиняем организатор на групата е с медицинско образование – управител и представляващ е на три дружества, които се занимават с физиотерапия и рехабилитация. Именно в тези центрове са водени хора фиктивно, които да бъдат вписвани в направления, които впоследствие да бъдат използвани през специализираните болници за рехабилитация.

Малко по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акцията на "Икономическа полиция - Пловдив".

"Установено е източване на НЗОК, използвани са около 3 000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация, разпитани са над 35 свидетеля, задържани са шестима, повдигнати са пет обвинения", каза вътрешният министър.

Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.

Разследва се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън територията на Пловдив.

Той бе запитан дали е открит Олег Невзоров. "Проследили сме движението на Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо, тя повече касае ДАНС, не цялата информация може да бъде изнесена. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС", каза той. "Имаме данни, че на Деньо Денев е било повлияно, извършва се проверка, която касае както структурите на ДАНС, така и информацията, която се намира в МВР и МВнР, вярвам, че председателят на ДАНС ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал", обясни още той.

Вътрешният министър допълни, че далеч не се касае само за Невзоров, много са хората, които са идентифицирани като част от групата.