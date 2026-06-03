



Застрахователят, служители и клиенти искат "Оставки" и "Отстраняване"

Днес пред Министерски съвет и Парламента и пред Комисията за финансов надзор (КФН) се проведе шестия протест. Протестиращите търсят решение от Парламента по инициатива на правителството за отговорността на регулатора. Организаторите са единодушни, че ще продължат, докато гласът им бъде чут и бъде сменено ръководството на застрахователния надзор в Парламента и подчертават дебело:

ДаллБогг няма ликвидни проблеми. КФН инсинуира проблеми с манипулирани прогнози, играе с техническите резерви и измислени допускания, които не се прилагат за застраховател, на който същия безконтролен регулатор е спрял принудително приходите от 14 месеца в Полша, 11 месеца в Европа и 2 месеца в България.

Системната камуфлажна криеница зад гърба на Европейския надзорен орган (EIOPA) се използва за заблуждение на политиците и обществото. Всъщност, съгласно Директива 2009/138/ЕО от 25.11.2009 г., чл.30, пар.1 „Финансовият надзор на застрахователните и презастрахователните предприятия, включително този на дейността, която те извършват чрез клонове или по силата на свободата на предоставяне на услуги, е изцяло отговорност на държавата-членка по произход." Прилагането на тази ясна директива е изрично потвърдено и от председателя на EIOPA г-жа Петра Хилкема до ДаллБогг на 15.04.2026г.: „...Накрая подчертаваме, че независимо от предвидения процес, посочените доклади на EIOPA не засягат надзорните отговорности на КФН. Надзорните материали, като документи на КФН и надзорните решения, включително тяхното изпълнение по отношение на застрахователните и презастрахователните предприятия, установени в България, остават изцяло в компетентността на КФН."