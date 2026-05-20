Лек автомобил «Фолксваген Кади», с бургаска регистрация, потегли самостоятелно на ул. «Струма» № 16 в с. Равда и блъсна паркиран товарен автомобил. Водачът й - 39 годишен мъж от с. Равда, не е обезопасил колата и се опитвал да спре движението й. Той е откаран в болница «Сърце и мозък» - Бургас с диагноза «артериално разкъсване на дясната ръка».