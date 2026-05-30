Има много други държави, които са в ситуацията на България, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод информацията, че Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за страната ни.

"Когато видим аргументите на Европейската комисия и когато видим какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуация като на България. Аз искам да видя точно техните аргументи", добави държавният глава.