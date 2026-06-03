Над 53 500 четвъртокласници се явиха на Националното външно оценяване по български език и литература днес.

Заради получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, началото на изпита се забави. Екипите на тези училища, до които са били изпратени лъжливите заплахи, са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия, заявиха от МОН.

От министерството не уточняват точно къде са били заплахите.

Стана ясно, че такива е имало отново в Кърджали.

Те са били в няколко училища на територията на областта, каза за БТА началникът на Регионалното управление по образование Ангелина Костова.

Тя допълни, че заради злонамерените мейли на места е бил забавен изпитът от Националното външно оценяване за четвърти клас. След щателна проверка на сградите от страна на полицията, учениците са били върнати в класните стаи, а там, където е трябвало да се проведе изпит, е било дадено началото му.

По думите на Костова информацията, с която разполага, е за четири училища, едно – в град Кърджали, а три – в други общини от областта. Костова каза също, че съобщенията са разпратени на стари имейл адреси на училищата. Изпратени са днес, а не са от вчера, когато отново имаше получени на електронните пощи на няколко училища и детски градини съобщения за поставени взривни устройства.

Поради огледи в отделни училища началото на изпита започна с леко забавяне, което впоследствие не възпрепятства нормалното му провеждане.

Изпитът се проведе в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи, като тези със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи.

В четвъртък, 4 юни, ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

Утре ще бъде изпитът по математика в четвърти клас. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни.

Средният резултат по български език и литература (БЕЛ) от националното външно оценяване в четвърти клас през 2025 г. е 70,90 точки, а по математика - 69,70 точки. Това съобщи на 11 юни 2025 г. Евгения Костадинова - директор на дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в Министерството на образованието и науката, на пресконференция за представянето на анализ на обобщените резултати от държавните зрелостни изпити от сесията май-юни.