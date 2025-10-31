Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Това, което научих вчера, е, че близо 7 млрд. повече тази година приходните агенции са събрали, отколкото миналата година, сиреч борбата с корупцията и борбата с контрабандата явно дава такъв резултат - над 7 млрд. повече. Ние ако продължим с това добро темпо, с тези допълнителни приходи ще покрием тези дупки, които ще се появят в бюджета. Това ни е тактиката", посочи Борисов.